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محليات

الحدث - محمد بركات - الحلقة كاملة

2025-04-28 | 06:01
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"سلاح حزب الله لم ينفع".. تصريح لنائب في القوات!
08:35

"سلاح حزب الله لم ينفع".. تصريح لنائب في القوات!

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​فادي كرم​، إلى أن "عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​إبراهيم الموسوي​ اعتبر أن "المطلوب من وزير الخارجية ​يوسف رجي​ استدعاء سفراء الدول الكبرى ورفع شكوى لمجلس الأمن والقيام بواجباته". ولكن، يا حضرة الزميل، في حال قام رجي بما تطالب به، وهذا أمر ليس بصعب، فإن الجواب الذي سيسمعه الوزير من السفراء هو أن ​لبنان​ لم يطبق ما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل، ولم يلتزم بنص الإتفاق الموقع في تشرين الثاني الماضي".

08:35

"سلاح حزب الله لم ينفع".. تصريح لنائب في القوات!

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​فادي كرم​، إلى أن "عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​إبراهيم الموسوي​ اعتبر أن "المطلوب من وزير الخارجية ​يوسف رجي​ استدعاء سفراء الدول الكبرى ورفع شكوى لمجلس الأمن والقيام بواجباته". ولكن، يا حضرة الزميل، في حال قام رجي بما تطالب به، وهذا أمر ليس بصعب، فإن الجواب الذي سيسمعه الوزير من السفراء هو أن ​لبنان​ لم يطبق ما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل، ولم يلتزم بنص الإتفاق الموقع في تشرين الثاني الماضي".

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