السفير السعودي في لبنان وليد بخاري استقبل رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (صور)

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، في مقر إقامته في اليرزة اليوم، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، على رأس وفد ضم: النائب عدنان طرابلسي، النائب طه ناجي، الدكتور بدر الطبش، الدكتور أحمد الدباغ، السيد يحيى خضر.

