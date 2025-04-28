السفير السعودي في لبنان وليد بخاري استقبل رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (صور)
إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، في مقر إقامته في اليرزة اليوم، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، على رأس وفد ضم: النائب عدنان طرابلسي، النائب طه ناجي، الدكتور بدر الطبش، الدكتور أحمد الدباغ، السيد يحيى خضر.
وجرى خلال الإستقبال التشديد على أهمية التلاقي والتعاون، وضرورة تكاتف الجميع من خلال تعزيز التواصل والإنفتاح على كافة الأفرقاء، تعزيزا لوحدة الصف في مواجهة التحديات الراهنة، كما جرى عرض لمختلف المستجدات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة.
واستبقى السفير بخاري سماحة الشيخ قراقيرة والوفد المرافق على مائدة الغداء.