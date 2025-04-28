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محليات

قبل الغارة.. هل أنذرت أميركا لبنان؟

2025-04-28 | 11:32
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قبل الغارة.. هل أنذرت أميركا لبنان؟
قبل الغارة.. هل أنذرت أميركا لبنان؟

لا يزال قصف مستودع منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية يتفاعل في الكواليس السياسية المحلية والدبلوماسية الدولية.

فبعد سلسلة الردود اللبنانية قالت مصادر اميركية للجديد إنه كان من المفترض بحسب لجنة المراقبة، ان يدخل الجيش اللبناني الى هذا المستودع كما سبق ان دخل الى مستودعات اخرى تابعة لحزب الله في كفرشيما وجدرا وغيرهما شمالي الليطاني. وتضيف المصادر ان الحزب رفض ذلك، وعلى  الإثر ابلغت اسرائيل واشنطن بانها ستستهدف المستودع في حال عدم دخول الجيش اليه. ثم ابلغت واشنطن لبنان بذلك واطلق المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي تحذيره بالاستهداف.

فشلت الاتصالات الدبلوماسية التي قام بها لبنان قبل وبعد تحذير ادرعي بمنع التصعيد. وما توقفت عنده المصادر الاميركية ايضا هو تأخر الجيش اللبناني بالدخول الى المستودع بعد القصف، اذ قالت المصادر إن الحزب طوق المكان لساعات قبل فتح الطريق للجيش للدخول وتفجير الذخائر الموجودة فيه. 

من جهة اخرى، نفت مصادر عسكرية للجديد ان يكون الجيش اللبناني  قد تبلغ بالضربة الاسرائيلية قبل حصولها قائلة إنه تبلغ عبر الاعلام كما كل اللبنانيين، ونفت المصادر ايضا وجود صواريخ دقيقة في المكان لانه لو كانت كذلك لانفجرت المنطقة برمتها. 
قبل الغارة.. هل أنذرت أميركا لبنان؟

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غارة بأهداف سياسية.. هل تدفع الضاحية ثمن المفاوضات؟ (الجمهورية)
بالفيديو - الضاحية الجنوبية.. طوق أمني ودعوات لإخلاء المنطقة المحيطة بمكان الغارة

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"يحطّم زجاج السيارات ويسرق ما بداخلها".. بقبضة قوى الأمن!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات البلاغ الاتي: "توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول قيام شخص مجهول الهويّة بتنفيذ عمليّات سرقة من داخل سيّارات بعد كسر زجاجها، في عددٍ من مناطق محافظتَي جبل لبنان وبيروت. وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد منفّذ هذه العمليّات وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّته، ويُدعى: ف. غ. (مواليد عام ۱۹۷۰، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، ومخدّرات، وسرقة من داخل سيّارات، واحتيال.

14:08

"يحطّم زجاج السيارات ويسرق ما بداخلها".. بقبضة قوى الأمن!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات البلاغ الاتي: "توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول قيام شخص مجهول الهويّة بتنفيذ عمليّات سرقة من داخل سيّارات بعد كسر زجاجها، في عددٍ من مناطق محافظتَي جبل لبنان وبيروت. وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد منفّذ هذه العمليّات وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّته، ويُدعى: ف. غ. (مواليد عام ۱۹۷۰، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، ومخدّرات، وسرقة من داخل سيّارات، واحتيال.

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