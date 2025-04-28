يدفن موتى البلدة مجاناً.. مختار حانوتي مرشح للإنتخابات (تقرير إخباري)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
تشهد البلاد طقسًا متقلبًا هذا الأسبوع، يبدأ غدًا الأربعاء بارتفاع حاد في درجات الحرارة، خصوصًا جنوبًا، مع رياح قوية محمّلة بالغبار. واعتبارًا من ليل الأربعاء – الخميس، يتأثر لبنان بمنخفض جوي متوسط الفعالية يؤدي إلى طقس غير مستقر حتى نهاية الأسبوع.
أشار وزير العمل محمد حيدر إلى "وجود اختلافات في وجهات النظر بين نقابات العمال والهيئات الاقتصادية في اجتماع لجنة المؤشر أمس"، كاشفاً "أنّ أكثر من 80% من النقاط تم الاتفاق عليها ولا تزال هناك نقاط يتم الحديث عنها".