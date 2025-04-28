يدفن موتى البلدة مجاناً.. مختار حانوتي مرشح للإنتخابات (تقرير إخباري)

تشهد البلاد طقسًا متقلبًا هذا الأسبوع، يبدأ غدًا الأربعاء بارتفاع حاد في درجات الحرارة، خصوصًا جنوبًا، مع رياح قوية محمّلة بالغبار. واعتبارًا من ليل الأربعاء – الخميس، يتأثر لبنان بمنخفض جوي متوسط الفعالية يؤدي إلى طقس غير مستقر حتى نهاية الأسبوع.



