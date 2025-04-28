"يحطّم زجاج السيارات ويسرق ما بداخلها".. بقبضة قوى الأمن!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات البلاغ الاتي: "توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول قيام شخص مجهول الهويّة بتنفيذ عمليّات سرقة من داخل سيّارات بعد كسر زجاجها، في عددٍ من مناطق محافظتَي جبل لبنان وبيروت. وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد منفّذ هذه العمليّات وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّته، ويُدعى: ف. غ. (مواليد عام ۱۹۷۰، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، ومخدّرات، وسرقة من داخل سيّارات، واحتيال.