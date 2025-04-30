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الرئيس عون لسكاي نيوز: السبب في عدم انتشار الجيش اللبناني على الحدود هو احتلال إسرائيل للنقاط الخمس
2025-04-30 | 07:11
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الرئيس عون لسكاي نيوز: السبب في عدم انتشار الجيش اللبناني على الحدود هو احتلال إسرائيل للنقاط الخمس
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الرئيس عون لسكاي نيوز: السبب في عدم انتشار الجيش اللبناني على الحدود هو احتلال إسرائيل للنقاط الخمس
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