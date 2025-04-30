"بشأن سلاح حزب الله.. متفقون مع بري".. مواقف جديدة للرئيس عون!

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن "المعلومة عن أن حزب الله رفض دخول الجيش لتفتيش أحد المواقع في الضاحية غير صحيحة"، مشيراً إلى أن "السبب في عدم انتشار الجيش اللبناني على الحدود هو احتلال إسرائيل للنقاط الخمس".

وفي حديث لسكاي نيوز عربية، لفت الرئيس عون إلى أن "متفقون مع الرئيس بري بشأن موضوع سلاح حزب الله"، مضيفاً: "الأهم هو تسليم السلاح الثقيل والمتوسط أمّا الأسلحة الخفيفة فهي ثقافة عند اللبنانيين".



وتابع: الجيش اللبناني يقوم بواجبه من دون أي اعتراض أو مشكلات، والدولة جسم واحد يتشكل من رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، واختلافاتنا مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ليست شخصية بل هي للصالح العام".



وأضاف الرئيس عون: "الشعب اللبناني تعب من الحرب لذلك لا يريد سماع لغة الحرب ونحن مع الخيار الدبلوماسي، ونتوقع من الطرفين احترام اتفاق وقف إطلاق النار جنوبي لبنان".



وأشار الرئيس عون إلى أن "البنك الدولي قدّر تكلفة إعادة الإعمار بـ 14مليار دولار".



وأردف الرئيس عون "الإصلاحات هي مطلب لبناني داخلي قبل أن تكون مطلبًا خارجيًّا ولدينا خطط عملية لكشف الفساد عن طريق الحكومة الإلكترونية".



وأكد أن "العلاقة بين الإمارات ولبنان متجذرة وقديمة".