في جبل لبنان.. تجميد مفعول رخصة السلاح!

أ‏صدر وزير الدفاع اللواء ميشال منسى قرارًا يقضي بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظة جبل لبنان. وجاء فيه:

المادة الأولى: يُجمَّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظة جبل لبنان إعتباراً من ٢٠٢٥/٠٥/٠٣ الساعة صفر حتى تاريخ ٢٠٢٥/ ٥ /٦ الساعة صفر .



المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه :



أ - تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.

ب - تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الشخصيات

عند وجودهم مع الشخصية فقط (رؤساء سابقون، وزراء ونواب، رؤساء أحزاب، رجال دين).



المادة الثالثة: تبقى جميع تراخيص حمل الاسلحة سارية المفعول خارج محافظة جبل لبنان.



المادة الرابعة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تُعرّض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلَّف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتَشدُّد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.