بشأن الانتخابات البلدية.. لاوندس يترأس إجتماعاً أمنياً

عقد المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس اجتماعًا تنسيقيًا في مكتبه، بحضور نائبه العميد مرشد سليمان، ورئيس الديوان العميد جميل طعمه، إلى جانب رؤساء الشعب والمديرين الإقليميين. خُصّص الاجتماع لبحث التحضيرات المرتبطة بالانتخابات البلدية والاختيارية، ومسار العملية الانتخابية، والإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها لضمان حسن التنظيم والحفاظ على الأمن. وشدّد اللواء الركن لاوندس على أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية، وتعزيز التنسيق بين الوحدات المعنية بما يضمن نجاح هذا الاستحقاق.