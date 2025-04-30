الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

وزير الاتصالات لأهل الجنوب: أعرف ما تخشونه وسأحمل همومكم إلى مجلس الوزراء

2025-04-30 | 08:02
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وزير الاتصالات لأهل الجنوب: أعرف ما تخشونه وسأحمل همومكم إلى مجلس الوزراء
وزير الاتصالات لأهل الجنوب: أعرف ما تخشونه وسأحمل همومكم إلى مجلس الوزراء

أكّد وزير الاتّصالات شارل الحاج، خلال جولة ميدانية قام بها على عدد من محطات الإرسال العائدة لشركتي "ألفا" و"تاتش" وهيئة "أوجيرو" ولبعض المراكز التابعة لها في رميش وصور والنبطية وصيدا، أنّ هذه الزيارة تأتي في إطار مواكبة أعمال الترميم والصيانة بعد العدوان الإسرائيلي، الذي ألحق أضرارًا جسيمة بالبُنى التحتية الحيوية.

وقال الوزير الحاج في جولته التي رافقه فيها المدراء العامون في الوزارة والمديران العامّان لشركتي "تاتش" و"ألفا" ومدراء في هيئة أوجيرو، والتي بدأها من مقر بلدية رميش حيث كان في استقباله رئيس بلديتها ميلاد العلم وفاعلياتها الاجتماعية والدينية: "أتيت اليوم لأقف عند حاجاتكم وأعاين بنفسي تقدّم الأعمال لإصلاح ما تدمّر في الحرب الأخيرة التي خلّفت مآسي كثيرة. وقد تقدّمت عملية الترميم بفضل تضامن فرق الوزارة والشركات المعنيّة، وإصرارها على إعادة الخدمات بأسرع وقت، تعبيرًا عن تقديرها لصمود أهلنا في الجنوب."

وأضاف: "لقد أثبتت الحروب المتعاقبة والتي دفع الجنوب بسببها أفدح الاثمان، أن ليس للّبنانيين غير بعضهم البعض، وأنّ مصيرهم واحد. وأنّ جنوب لبنان جزء لا يتجزّأ من هذا الوطن، ولا يمكن لأي منطقة أن تنعم بالاستقرار ما لم يشعر كلّ جنوبي بالأمان والطمأنينة."
 
وأضاف: "أنا كاِبن الجنوب، على غرار فخامة الرئيس ملتصق بقريتي وأهلي، أعرف ما تعانون وما تخشونه، ولم أنقطع عن زيارة المنطقة الحدودية حتى في أحلك فترات الحرب الأخيرة المدمّرة، وسأحمل همومكم إلى مجلس الوزراء الذي يحرص عليكم ويبحث عن أية وسيلة لتحسين أوضاع منطقتنا."

وشدّد الوزير الحاج على أنّ الدولة ليست كائنًا غريبًا أو جهة فوقية أو سلطة منفصلة عن شعبها. إنها نحن الجماعية، بقدر ما نعطيها بقدر ما يمكننا أن نتوقّع منها."

وختم الوزير الحاج بدعوة اللّبنانيين إلى تعزيز الثقة ببعضهم البعض، لأنّ "التجارب أثبتت أن القوى الخارجية، مهما أظهرت اهتمامها ببلدنا، إلا أنّها تختار مصالحها لا مصالحنا."
تأتي هذه الجولة في سياق حرص الوزير الحاج على تأمين جهوزية الشبكات وضمان استمرارية الخدمات الحيوية، لا سيما في المناطق التي عانت ويلات الحرب وتدفع اليوم ثمن صمودها.

في هذا السياق، أكدت وزارة الاتصالات أن كلًا من أوجيرو وتاتش وألفا حرص على استعادة خدمة الاتّصالات الأرضية والخليوية وخدمة الإنترنت في المناطق الجنوبية التي عاد إليها أهلها، بمعدل بلغ:
١- 85% لهيئة أوجيرو بإعادة العمل بـ 71 مركز اتّصال من أصل 82، ول95% من المشتركين.
٢- 80% لشركة ألفا بتأهيل 86 محطة من أصل 109. 
٣-90% لشركة تاتش بإصلاح 166 محطة إرسال من مجموع 184. 
وقد باتت خدمة الاتّصالات الأرضية والخليوية وخدمة الإنترنت التي تقدّمها أوجيرو وألفا وتاتش متوافرة لأهالي البلدات والقرى الجنوبية التي تقع في الخط الأمامي بالجودة المبتغاة. 
أما في ما يتعلّق بالمحطات المتضررة كليًا والخارجة عن الخدمة، وعددها 23 لدى ألفا و18 لدى تاتش و11 لدى أوجيرو، فيتعذّر إصلاحها راهنًا لأسباب أمنية، ويجري العمل على حلول بديلة.
وأعطت وزارة الاتّصالات توجيهاتها بضرورة توحيد الجهود بين أوجيرو وتاتش وألفا لسدّ أيّ فجوات في التغطية لتأمين خدمة متواصلة للمشتركين في الجنوب.
وزير الاتصالات لأهل الجنوب: أعرف ما تخشونه وسأحمل همومكم إلى مجلس الوزراء

محليات

مجلس الوزراء

وزير الاتصالات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الرئيس عون وصل الى الامارات العربية المتحدة في زيارة رسمية
حركة أمل وحزب الله "كتفاً إلى كتف" في الانتخابات البلدية.. بيان جديد!

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025