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محليات

اجتماعٌ في وزارة المالية.. ماذا في تفاصيله؟

2025-05-02 | 08:27
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اجتماعٌ في وزارة المالية.. ماذا في تفاصيله؟
اجتماعٌ في وزارة المالية.. ماذا في تفاصيله؟

عُقد في وزارة المالية اليوم اجتماع، ضم الوزير ياسين جابر، وزير الطاقة والمياه جو صدي ومدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير وخُصص لتنسيق الزيارة التي سيقوم بها الى بغداد وزيري المالية والطاقة لمتابعة النقاش في موضوع تزويد لبنان بالفيول العراقي لزوم قطاع الكهرباء ولاجراء مباجثات مع عدد من المسؤولين العراقيين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية العراقية.

 بعد الاجتماع أدلى جابر بالتصريح التالي:
"اجتماع اليوم مخصص للتنسيق بشأن الزيارة التي سأقوم بها أنا ووزير الطاقة الى بغداد بدءًا من يوم الاثنين المقبل، ومعروف أن العراق من الدول التي وقفت الى جانب لبنان في أصعب الظروف.
ولنتذكر في السنوات الماضية في خلال الحرب اللئيمة على لبنان كان العراق يرسل مساعدات الى لبنان ووقف الى جانبنا في إعانة اللبنانيين عندما كان هناك شح في المحروقات لتشغيل محطات الكهرباء في لبنان.
والهدف من الزيارة هو شكر العراق وتفعيل التنسيق في كيفية التعاون خصوصاً في بعض الأمور العالقة في موضوع المدفوعات لثمن المحروقات التي تم شراؤها، وفي موضوع المنصة التي يتم التسديد من خلالها عبر تقديم بضائع أو بيع بضائع وخدمات مقابل هذه الأموال حسب القانون الذي أصدره المجلس النيابي، إضافة الى أمور عديدة نتكلم عنها الآن، ولكن من الضروري أن يكون عمل دائم على أن نكون على افضل العلاقات مع العراق ونحن ذاهبون لنقدّم الشكر للمسؤولين ولننسق واياهم للمستقبل". 
اجتماعٌ في وزارة المالية.. ماذا في تفاصيله؟

محليات

ياسين جابر

وزارة المالية

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أمن الدولة يطلق خطة النزاهة.. ولا مرافقة للسياسيين يوم الانتخابات!
09:04

أمن الدولة يطلق خطة النزاهة.. ولا مرافقة للسياسيين يوم الانتخابات!

مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية والاختيارية، التي ستنطلق يوم الأحد المقبل في 4 أيار 2025، تواصل المديرية العامة لأمن الدولة تحضيراتها لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، تنفيذًا لأوامر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، وبناءً على توجيهات المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس.

09:04

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مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية والاختيارية، التي ستنطلق يوم الأحد المقبل في 4 أيار 2025، تواصل المديرية العامة لأمن الدولة تحضيراتها لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، تنفيذًا لأوامر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، وبناءً على توجيهات المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس.

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