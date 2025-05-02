"تدابير أمنية استثنائية" بمناسبة إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية

"بمناسبة إجراء المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية والاختيارية يوم الأحد الواقع فيه ٤ / ٥ / ٢٠٢٥ ضمن نطاق محافظة جبل لبنان، باشرت الوحدات العسكرية المنتشرة اتخاذ تدابير أمنية استثنائية تشمل إقامة حواجز ظرفية وتسيير دوريات بهدف حفظ الأمن والاستقرار أثناء العملية الانتخابية ومنع وقوع إشكالات.

لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع هذه التدابير للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ولتمكينهم من التعبير عن آرائهم في صناديق الاقتراع، ضمن أجواء من الحرية والديموقراطية. كما تدعوهم إلى إبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي محاولة للإخلال بالأمن، أو الاتصال بغرفة عمليات القيادة على الرقم ١١٧".