في البقاع.. قذيفة تستهدف منزل ناشط سياسي!

نشر الناشط السياسي هادي مراد شريط فيديو، وكتب عبر حسابه على منصة اكس: "حادث أمني خطير جدًا حدث الآن الساعة ٣.٣٠ فجرًا، وأضعه بعهدة رئيس الجمهورية، تعرّض منزلي الآن الكائن في بريتال إلى قصف قذيفة من أعداء الداخل خفافيش الليل الذين يريدون الدمار للدولة ولا يريدون الوحدة بين أبناء الوطن، وهذا الفيديو المباشر من بيتي، رغم أن في الطابق السفلي نعيل عائلة من أخواننا السوريين وفيها ٥ أطفال، كنا نخاف أن تقصف بيوتنا من اسرائيل، وإذا بأعداء الداخل يتساوون مع اسرائيل في قصف منازلنا. دخلت قريتي اليوم شامخ الرأس وأقمت غداءً على شرف الشرفاء، فيما الطوابير الخامسة من الجرذان لم تجرؤ أن تواجهني في بيتي، ولكن عندما غادرت قصفوا منزلي، أقول لكم أنتم يا أيها القذرون الخارجون عن الدولة، سأحاكمكم في القضاء وأنا اللبناني الشيعي العربي المعتدل والمعارض لهمجيتكم، سأدعكم تتمنون السجن تحت سقف القانون. والله ولي التوفيق".