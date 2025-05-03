الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

تحويلات ماليّة مشبوهة.. وقوى الأمن تتحرّك

2025-05-03 | 07:19
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تحويلات ماليّة مشبوهة.. وقوى الأمن تتحرّك
تحويلات ماليّة مشبوهة.. وقوى الأمن تتحرّك

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"‎‎في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها، وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم، وعلى أثر ورود عدّة شكاوى من شركات ماليّة، إلى مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائيّة، تتعلّق بتحويلات ماليّة مشبوهة بين لبنان وعدّة دول، عبر سرقة حسابات من بطاقات مصرفيّة.
وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، توصّلت إلى تحديد هويّات ومكان وجود أفراد العصابة.
بتاريخي 25و28-4- 2025، وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، تمكّن المكتب المذكور من توقيفهم، في صربا وصيدا، وهم كلٌّ من:
– ح. ب. (مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)
– أ. ظ. (مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)
– ع. م. (مواليد عام ٢٠٠٠، لبناني)
بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ اليهم لجهة إنشاء حسابات في مصارف وشركات ماليّة لبنانيّة، مستخدمين بطاقات هوية لأشخاص آخرين بطرق احتياليّة، من دون علم هؤلاء الأشخاص السّبب الحقيقي لوجهة استخدام هذه الحسابات، بحيث يقوم افراد الشبكة الموجود خارج لبنان – سارقوا حسابات البطاقات المصرفية- بتحويل المبالغ الماليّة المسروقة وإيداعها في هذه الحسابات المُنشأة، ليُصار بعدها إلى تحويل المبالغ المُحوَّلة إلى حسابات المَوقوفِين المذكورين، ثمّ تحويل قسم منها إلى حسابات أفراد الشّبكة، وذلك لقاء نِسب ماليّة مئوية متفاوِتة لكلٍّ منهم والتي تخطّت ملايين الدّولارات بعمليّات تبييض الأموال النّاتجة عن أفعالهم الجرميّة من خلال شراء عملات رقميّة بها.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، صورة الموقوفين، وتطلب مِمَّن وقع ضحيّة أعمالهم، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في محلّة بوليفار كميل شمعون/ ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر، أو الاتّصال على الرقم: 290881-01 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة". 
تحويلات ماليّة مشبوهة.. وقوى الأمن تتحرّك

محليات

قوى الأمن الدّاخلي

مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نعيم قاسم يتحدّث عن المراجعة التي يجريها "الحزب" بعد الحرب
شيخ العقل إتصل بشيوخ العقل في سوريا معزياً

اقرأ ايضا في محليات

سكاف لـ "القوات": غدر وفوقية وتصفيات
09:31

سكاف لـ "القوات": غدر وفوقية وتصفيات

صدر عن رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف البيان التالي:

09:31

سكاف لـ "القوات": غدر وفوقية وتصفيات

صدر عن رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف البيان التالي:

نعيم قاسم يتحدّث عن المراجعة التي يجريها "الحزب" بعد الحرب
07:26

نعيم قاسم يتحدّث عن المراجعة التي يجريها "الحزب" بعد الحرب

أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن: "حزب الله جهة قادرة ومؤثّرة، في الداخل اللبناني، على المستويات كلها، مع حركة أمل وشعبيتهما ومع الحلفاء وما يمثّلونه، وسنعمل وفقًا لمشروعنا الوطني على المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله".

07:26

نعيم قاسم يتحدّث عن المراجعة التي يجريها "الحزب" بعد الحرب

أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن: "حزب الله جهة قادرة ومؤثّرة، في الداخل اللبناني، على المستويات كلها، مع حركة أمل وشعبيتهما ومع الحلفاء وما يمثّلونه، وسنعمل وفقًا لمشروعنا الوطني على المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله".

شيخ العقل إتصل بشيوخ العقل في سوريا معزياً
07:01

شيخ العقل إتصل بشيوخ العقل في سوريا معزياً

أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى اتصالات بمشايخ العقل للطائفة في سوريا، في اطار "المساعي المبذولة من قبله ومن قبل قيادات الطائفة، لاحتواء الموقف، ووقف التعديات والارتكابات بحق ابناء الطائفة في سوريا وانهاء مسلسل الصدامات والمواجهات بين ابناء الوطن الواحد".

07:01

شيخ العقل إتصل بشيوخ العقل في سوريا معزياً

أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى اتصالات بمشايخ العقل للطائفة في سوريا، في اطار "المساعي المبذولة من قبله ومن قبل قيادات الطائفة، لاحتواء الموقف، ووقف التعديات والارتكابات بحق ابناء الطائفة في سوريا وانهاء مسلسل الصدامات والمواجهات بين ابناء الوطن الواحد".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025