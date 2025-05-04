كم بلغت نسبة الإقتراع في محافظة جبل لبنان حتى الساعة؟

نسبة الإقتراع في محافظة جبل لبنان، حتى قرابة الساعة 12 صباحاُ، 15.28 % توزعت على الشكل الآتي:

