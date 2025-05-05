الرئيس عون خلال إستقباله لجنة الصحة النيابية: كرامة المواطن تتحقّق من خلال تأمين متطلباته الأساسية وعلى رأسها الطبابة والتعليم

النائب آلان عون لـ الجديد عن الإنتخابات البلدية والإختيارية: يوم أمس كان إختباراً كبيراً وعبرة وفي حارة حريك تمّ التعاطي معي بكيدية وجبران باسيل فرض حرب إلغاء ولكنّه لم يُوفّق