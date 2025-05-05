الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

الرئيس عون خلال إستقباله لجنة الصحة النيابية: كرامة المواطن تتحقّق من خلال تأمين متطلباته الأساسية وعلى رأسها الطبابة والتعليم

2025-05-05 | 04:17
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الرئيس عون خلال إستقباله لجنة الصحة النيابية: كرامة المواطن تتحقّق من خلال تأمين متطلباته الأساسية وعلى رأسها الطبابة والتعليم
الرئيس عون خلال إستقباله لجنة الصحة النيابية: كرامة المواطن تتحقّق من خلال تأمين متطلباته الأساسية وعلى رأسها الطبابة والتعليم

مقالات ذات صلة
الرئيس عون خلال إستقباله لجنة الصحة النيابية: كرامة المواطن تتحقّق من خلال تأمين متطلباته الأساسية وعلى رأسها الطبابة والتعليم

محليات

إستقباله

الصحة

النيابية:

كرامة

المواطن

تتحقّق

تأمين

متطلباته

الأساسية

رأسها

الطبابة

والتعليم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
النائب آلان عون لـ الجديد عن الإنتخابات البلدية والإختيارية: يوم أمس كان إختباراً كبيراً وعبرة وفي حارة حريك تمّ التعاطي معي بكيدية وجبران باسيل فرض حرب إلغاء ولكنّه لم يُوفّق
إنتهاء عملية الفرز في قصر العدل في بعبدا ومحافظ جبل لبنان القاضي محمود مكاوي يتوجّه الى وزارة الداخلية والبلديات لتسليم النتائج

اقرأ ايضا في محليات

على طاولة جنبلاط وشيخ العقل.. لبنان وسوريا حاضرتان!
12:24

على طاولة جنبلاط وشيخ العقل.. لبنان وسوريا حاضرتان!

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدميّ وليد جنبلاط، في كليمنصو، شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، يرافقه الشيخ غاندي مكارم.

12:24

على طاولة جنبلاط وشيخ العقل.. لبنان وسوريا حاضرتان!

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدميّ وليد جنبلاط، في كليمنصو، شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، يرافقه الشيخ غاندي مكارم.

بعد معركة جونية.. هذا ما قالته شخصية كسروانية
11:14

بعد معركة جونية.. هذا ما قالته شخصية كسروانية

نشر فؤاد غانم البون، نجل النائب السابق منصور غانم البون، عبر حسابه على "انستغرام"، الآتي: "مبروك للائحة نهضة جونية فوزها بالانتخابات. مبروك لجونية بشباب سيعملون لانمائها. والشكر الكبير لمنصور البون والقوات اللبنانية الذين كانوا مبادرين لخلق التحالف لمصلحة جونية.
اليوم نفتح صفحة جديدة وندعو الجميع للعمل معا والتعاون لنعيد جونية لؤلؤة لبنان والمتوسط".

11:14

بعد معركة جونية.. هذا ما قالته شخصية كسروانية

نشر فؤاد غانم البون، نجل النائب السابق منصور غانم البون، عبر حسابه على "انستغرام"، الآتي: "مبروك للائحة نهضة جونية فوزها بالانتخابات. مبروك لجونية بشباب سيعملون لانمائها. والشكر الكبير لمنصور البون والقوات اللبنانية الذين كانوا مبادرين لخلق التحالف لمصلحة جونية.
اليوم نفتح صفحة جديدة وندعو الجميع للعمل معا والتعاون لنعيد جونية لؤلؤة لبنان والمتوسط".

مياه غازية وهدوء تام.. هكذا قرر نتنياهو اجتياح القطاع! (فيديو)
10:40

مياه غازية وهدوء تام.. هكذا قرر نتنياهو اجتياح القطاع! (فيديو)

نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن مصدر بديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن "الخطة التي صدقت عليها الحكومة تشمل احتلال القطاع بالكامل".

10:40

مياه غازية وهدوء تام.. هكذا قرر نتنياهو اجتياح القطاع! (فيديو)

نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن مصدر بديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن "الخطة التي صدقت عليها الحكومة تشمل احتلال القطاع بالكامل".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025