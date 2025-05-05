وزير الداخلية أحمد الحجار: إصدار نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في أقضية جبل لبنان سيبدأ تباعاً خلال الساعات المقبلة

وزير الداخلية أحمد الحجار: طلبت أن أشرف على تسلّم نتائج الإنتخابات من لجان القيد ووضعنا برنامجاً على الحاسوب للتدقيق في النتائج قبل إعلانها بشكل نهائي ورسمي عبر موقع وزارة الداخلية الاكتروني