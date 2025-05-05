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محليات

أدرعي: ضربني وبكى! (صورة)

2025-05-05 | 14:55
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أدرعي: ضربني وبكى! (صورة)
أدرعي: ضربني وبكى! (صورة)

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على إكس منشوراً كتب فيه: "ضربني وبكى"

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أدرعي: ضربني وبكى! (صورة)

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بعد رفع الحظر.. 3 طائرات إماراتية إلى مطار بيروت غداً
07:42

بعد رفع الحظر.. 3 طائرات إماراتية إلى مطار بيروت غداً

لاث طائرات اماراتية تصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي غداً، وهي الأولى بعد تنفيذ رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آال نهيان قرار رفع الحظر عن سفر مواطنيه إلى لبنان ابتداء من السابع من أيار، بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية جوزاف عون إلى أبوظبي.

07:42

بعد رفع الحظر.. 3 طائرات إماراتية إلى مطار بيروت غداً

لاث طائرات اماراتية تصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي غداً، وهي الأولى بعد تنفيذ رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آال نهيان قرار رفع الحظر عن سفر مواطنيه إلى لبنان ابتداء من السابع من أيار، بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية جوزاف عون إلى أبوظبي.

إقفال قسم المصادقات في الأشرفية.. بيان من الخارجية!
07:08

إقفال قسم المصادقات في الأشرفية.. بيان من الخارجية!

تُعلِن وزارة الخارجية والمغتربين أنّها ستعمد إلى إقفال قسم المصادقات الكائن في الأشرفية اعتباراً من يوم الإثنين الواقع في 12/5/2025 ولمدة شهرين من تاريخه بسبب إجراء أعمال ترميم طارئة وإعادة تأهيل للقسم، تسهيلاً لانتظام العمل في هذا المرفق العام الحيوي في المستقبل وتأميناً لخدمةٍ أسرع وأكثر فعالية. وسيتم إنجاز معاملات التصديق خلال هذه الفترة حصراً عبر خدمة الـLibanPost أو مكاتب الترجمة المعتمدة.

07:08

إقفال قسم المصادقات في الأشرفية.. بيان من الخارجية!

تُعلِن وزارة الخارجية والمغتربين أنّها ستعمد إلى إقفال قسم المصادقات الكائن في الأشرفية اعتباراً من يوم الإثنين الواقع في 12/5/2025 ولمدة شهرين من تاريخه بسبب إجراء أعمال ترميم طارئة وإعادة تأهيل للقسم، تسهيلاً لانتظام العمل في هذا المرفق العام الحيوي في المستقبل وتأميناً لخدمةٍ أسرع وأكثر فعالية. وسيتم إنجاز معاملات التصديق خلال هذه الفترة حصراً عبر خدمة الـLibanPost أو مكاتب الترجمة المعتمدة.

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