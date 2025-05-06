"واشنطن وتل أبيب عازمتان على تفكيك القرض الحسن".. تقرير يكشف!

نقلت صحيفة الجمهورية، بأن "تقرير نشرته مجلة «thecradle» أفاد عن "حصار مالي" يواجهه حزب الله".

وأشار إلى انّ "واشنطن تشنّ حملة مالية واقتصادية شاملة ضدّ الحزب بهدف عزله"، والهدف من وراء ذلك هو إضعاف مكانة الحزب بين مؤيديه والسكان على نطاق واسع".



ووفق التقرير، فإنّ "الاستراتيجية الأميركية الحالية تستمد قوتها من أدوات عديدة مثل الحصار والعقوبات، ولكن بالرغم من ذلك، فقد نجح حزب الله في حشد ما يقرب من مليار دولار من المساعدات منذ اتفاق وقف إطلاق النار دعماً للمدنيين النازحين وبدء مرحلة مبكرة من إعادة الإعمار في جنوب لبنان ومنطقة البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت".



واشار التقرير إلى أنّ "واشنطن تصعّد جهودها لخنق «حزب الله» عبر القطاعين المصرفي والتجاري» لافتاً إلى انّ «جميع الأنشطة المالية من التحويلات المالية إلى التجارة الأساسية، تخضع الآن لتدقيق دقيق لضمان قطع كل الطرق المؤدية إلى الحزب». ولفت إلى انّ «واشنطن وتل أبيب عازمتان على تفكيك القرض الحسن، باعتباره ركيزةً من ركائز البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية لـ»حزب الله»، مع هذا، تضغط الولايات المتحدة على مصرف لبنان المركزي لإغلاقه نهائياً".



وخلص التقرير إلى "انّ ما يجري هدفه واضح وهو قطع موارد «حزب الله» وإضعاف مؤسساته، ما سيؤدي إما إلى امتناع قاعدته عن التصويت أو إلى انحيازها نحو الفصائل المنافسة، وهذه النتيجة قد تُحدث تغييراً في ميزان القوى في البرلمان اللبناني، مما يُضعف حصة حزب الله النيابية".