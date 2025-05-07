وزير الداخلية في سرايا طرابلس

وصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى سرايا طرابلس، حيث كان في استقباله قائد الدرك العميد جان عوّاد، محافظ طرابلس القاضي رمزي نهرا، ومحافظ عكار عماد لبكي، بالإضافة إلى المحامي العام الاستئنافي في الشمال القاضية ديما ديب، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والقائمقامين، وعدد من كبار الضباط في المحافظتين.