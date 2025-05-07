"القومي" يعلن نتيجة مشاركته في الإستحقاق الإنتخابي البلدي بمحافظة جبل لبنان

صدر عن الحزب السوري القومي الإجتماعي البيان التالي:

"مع انتهاء إجراء الاستحقاق الانتخابي البلدي في محافظة جبل لبنان وصدور النتائج، يثمّن الحزب الدور الكبير الذي قامت به وزارة الداخليّة والأجهزة الأمنيّة في هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

هذا ويعلن الحزب نتيجة مشاركته في الأقضية من خلال إمّا دعم أو ترشح واقتراع، وقد جاءت على شكل التالي:

- في قضاء عاليه فاز الحزب وحلفاؤه بـ12 بلدية بالإضافة إلى خرقين في بلدات لم تُوفّق فيها اللائحتان المدعومتان من الحزب.

- في الشوف فاز الحزب وحلفاؤه بـ8 بلديات.

- في قضاء بعبدا فاز الحزب وحلفاؤه بـ8 بلديات.

- في المتن الشمالي فاز الحزب وحلفاؤه بـ10 بلديات وقام برعاية توافق عائلي في بلدية واحدة.

- في كسروان وجبيل فاز الحزب وحلفاؤه بعدّة بلدات دعمًا وترشّحًا.

وفي هذه المناسبة، يتقدّم الحزب من عموم القوميين الاجتماعّيين والمواطنين وتيّار حزبنا بالشكر والتهنئة على الالتزام الكبير الذي أظهروه في كلّ البلدات التي شاركنا بها، كما يهنّئ الحزب كلّ المجالس البلدية التي نتجت عن إرادة أبناء المدن والبلدات في جبل لبنان، متمنّيًا تغليب الإنماء والبناء على أي شأنٍ آخر في السنوات الست المقبلة".