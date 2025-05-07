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محليات

الرئيس عون: نتطلع إلى الأيام الآتية بكثير من التفاؤل

2025-05-07 | 05:11
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الرئيس عون: نتطلع إلى الأيام الآتية بكثير من التفاؤل
الرئيس عون: نتطلع إلى الأيام الآتية بكثير من التفاؤل

أبلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي السيد بدر محمد السعد خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان الظروف الصعبة التي مرت على لبنان والتي تعرقل فيها العمل الانمائي والاعماري باتت وراءنا، واننا نتطلع الى الايام الآتية بكثير من التفاؤل لأننا مصممون على اعاده بناء الدولة وفق اسس جديدة، ابرزها الاصلاحات الاقتصادية والمالية، معتمدين في كل ذلك على الشفافية والحوكمة الرشيدة وتوفير التسهيلات اللازمة للصناديق المالية التي تتعامل مع لبنان منذ سنوات، ومنها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي تولى تمويل مشاريع عدة بالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار.

 وأكد الرئيس عون على ان المرحلة الجديدة المقبلة عليها البلاد تحتاج الى دعم ومساندة الدول العربية الشقيقة التي طالما وقفت الى جانب لبنان وشعبه و" نحن نرحب باي خطوة جديدة من شأنها ان تساعد على عملية النهوض التي بدأت بسلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة وسوف تستمر في اتخاذها".

وشكر الرئيس عون الاهتمام المتجدد بلبنان الذي بدأ يستعيد ثقة الاشقاء والأصدقاء، منوها بالجهود التي بذلها رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر خلال توليه مهام رئاسة المجلس، إضافة الى علاقات التعاون التي أقامها مع مختلف الجهات العربية والدولية المعنية بإنماء لبنان واعماره.

وخلال اللقاء الذي حضره المهندس الجسر، أكد السيد بدر محمد السعد ان هدف زيارته الى لبنان مع الوفد المرافق، هو إعادة تحريك العمل الإنمائي الممول من الصندوق بعد توقف استمر لسنوات، مبديا التزام الصندوق بتنفيذ القروض المعطاة للبنان، والاولوية هي للقروض الإنمائية لاسيما في مجالي التعليم والصحة. ولفت الى التعاون القائم بين الصندوق والبنك الدولي، والى ان اجتماعات ستعقد مع الوزراء المعنيين للوقوف على الحاجات، متمنيا ان تتوفر التسهيلات اللازمة لاطلاق عجلة التنفيذ.

وبعد اللقاء تحدث السيد السعد الى الصحافيين فقال:

"تشرفنا بلقاء فخامة الرئيس، وكان الحديث معه مثمراً وودياً. الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رغب ان يكون اول مؤسسة تنموية تبدأ بإعادة النشاط الى لبنان. تحدثنا مع فخامة الرئيس عن استعداد الصندوق لتقديم القروض الميسرة من اجل إعادة نشاطه في لبنان. نحن بانتظار ان تحدد الجمهورية اللبنانية أولويات المشاريع التنموية. وتحدثنا أيضا عن استعداد الصندوق العربي لبناء القدرات أيضا، أي تأهيل الكوادر الفنية في الوزارات والأجهزة الأمنية في لبنان . وتطرقنا الى الكثير من المشاريع سواء الكهرباء او المياه والتعليم والصحة والطرق. واطلعنا فخامة الرئيس على اننا سنلتقي وزراء المالية، والاقتصاد، والتنمية الاجتماعية، وحاكم مصرف لبنان، وبالتأكيد مع مجلس الانماء الاعمار. ولدينا الآن فريق موجود في مجلس الانماء والاعمار لمناقشة المشاريع القائمة، والمشاريع القادمة".

سئل عما اذا كان هناك معايير تطلبها دولة الكويت لتمويل المشاريع في لبنان، فأجاب:

"ليس لدينا أي معايير، هناك بروتوكول مشترك بيننا وبين مجلس الانماء والاعمار، يبدأ كالتالي: يتقدم المجلس بمشروع ونحن نقوم بدراسة الجدوى الأولية، واذا كان مجديا اقتصاديا، نوافق عليه. ما نريده اليوم هو اختصار هذه العملية، نحن سنقوم بالدراسة الفنية ومن ثم التمويل ".

وختم السعد قائلا: "العلاقة بين الكويت ولبنان فوق مستوى الشبهات ، قديمة ومتجذرة، وستبقى كذلك".

رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر أضاف توضيحاً على ما قالة السعد، فقال:

" هذا هو الجديد الذي تقدم به الصندوق العربي، وهم مستعدون لمساعدتنا حتى في مرحلة الانطلاق وتحضير الجداول والدراسات الأساسية، والجدوى الاقتصادية، وليس كما كان يجري في السابق. وهذا مهم جداً".

الرئيس عون: نتطلع إلى الأيام الآتية بكثير من التفاؤل

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