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محليات

تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الشمال وعكار

2025-05-07 | 08:46
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تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الشمال وعكار
تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الشمال وعكار

أ‏صدر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى قرارًا يقضي بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الشمال وعكار.

وجاء فيه: المادة الأولى: يُجمَّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظة الشمال إعتباراً من 10/5/2025 الساعة صفر حتى تاريخ 13/5/2025 الساعة صفر .
المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه :
أ - تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.
ب - تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الشخصيات
عند وجودهم مع الشخصية فقط (رؤساء سابقون، وزراء ونواب، رؤساء أحزاب، رجال دين).
المادة الثالثة: تبقى جميع تراخيص حمل الاسلحة سارية المفعول خارج محافظتي الشمال وعكار.
المادة الرابعة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تُعرّض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلَّف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه
بتَشدُّد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري. 
تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الشمال وعكار

محليات

تراخيص حمل الأسلحة

الشمال

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ميشال منسى

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