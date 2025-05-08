ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي لـ "الجديد": حتى الآن الجهات الرسمية لم تطلب منا أي خطوة لها علاقة بالسلاح الفلسطيني ونحن سنستجيب لطلب الدولة