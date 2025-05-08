سلام تعليقاً على الغارات التي استهدفت الجنوب: الانتهاكات الاسرائيلية يجب ان تتوقف بأسرع ما يمكن

العودة الى الأعلى رئيس الحكومة نواف سلام من بعلبك: نسعى إلى ضبط الحدود ولا أمن دون إنماء