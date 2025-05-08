حزام ناري إستهدف محيط النبطية (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
هنا بيروت - منير الحافي - الحلقة الكاملة
عقدت كتلة الوفاء للمقاومة جلسة لها اليوم، بتاريخ 8/5/2025 برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، وتدارست شؤوناً وطنيّةً سياسيّة ونيابيّة وقضايا تعني لبنان والمنطقة وصدر عن الجلسة البيان الآتي:
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، النائب ميشال المر حيث جرى بحث للأوضاع العام والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية.