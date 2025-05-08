وزير العمل دان الإعتداءات الإسرائيلية: تضع عراقيل أمام مسار الإنفتاح العربي على لبنان

"إننا ندين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية، وآخرها الغارات العدوانية التي استهدفت، اليوم، عدداً من القرى والبلدات الجنوبية، في انتهاك صارخ لاتفاق الهدنة وللقرار الأممي1701، الذي يلتزم به لبنان بكل مندرجاته.إن هذه الاعتداءات الممنهجة تُدرج في خانة المحاولات المستمرة لضرب الاستقرار في لبنان، ووضع العراقيل أمام مسار الانفتاح العربي المتجدد على وطننا، والهادف إلى دعم النهوض الوطني وفرملة انطلاقة العهد الجديد بقيادة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وجهود الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام.لقد بدأت ملامح هذا الانفتاح تتجلى من خلال رفع الحظر عن سفر الأشقاء العرب إلى لبنان، وآخرها القرار الإيجابي الصادر عن دولة الإمارات العربية المتحدة، والاشارات المشجعة التي تواترت بشأن احتمال اتخاذ المملكة العربية السعودية خطوة مماثلة قريباً، إضافة إلى نتائج الاجتماع المثمر بين دولة رئيس الحكومة وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي، والمساعي الجارية لإقرار دعم اقتصادي للبنان من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبر قروض ميسّرة ومساعدات مباشرة.إن ما جرى اليوم من اعتداء إسرائيلي جديد يؤكد أن هذا العدو لا يتوانى عن اتخاذ قرارات عدوانية كلما شعر بأن لبنان على مشارف استعادة عافيته ومكانته العربية والدولية. وعليه، فإننا نطالب الدول الراعية والضامنة لوقف إطلاق النار بتحمّل مسؤولياتها الكاملة، والتحرّك الفوري والفاعل للجم هذه الانتهاكات، وصون ما تبقى من مصداقية للمجتمع الدولي في حفظ الأمن والسلم في المنطقة".