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محليات

تصعيد إسرائيل مستمر.. خيبة أمل في قصر بعبدا! (الديار)

2025-05-09 | 01:54
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تصعيد إسرائيل مستمر.. خيبة أمل في قصر بعبدا! (الديار)
تصعيد إسرائيل مستمر.. خيبة أمل في قصر بعبدا! (الديار)

جاء في صحيفة "الديار":

أشارت اوساط سياسية بارزة الى وجود خيبة امل جدية في بعبدا في ظل مراوحة الاتصالات الدبلوماسية مكانها، حيث تكررت بالامس الوعود الاميركية غير الجدية بتامين ضمانة مرحلية وتبين انها غير مبالية بالاعتداءات الاسرائيلية وحجمها الذي كانت خارجة عن المألوف، ولم يحصل الرئيس جوزاف عون خلال مروحة اتصالاته على اي ضمانة اميركية بعدم تكرارها او "كبح" جماح حكومة اليمين المتطرف في "اسرائيل"، والاجابات الاميركية جاءت على الوتيرة السابقة وخلاصتها "سنجري اتصالاتنا مع الجانب الآخر". ولهذا لا يوجد اي مؤشر جدي على تخفيض التصعيد او تغيير مساره مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي جنوبا، كما بات واضحا ان للاسرائيليين اجندة معينة تعمل على تنفيذها سواء في لبنان او على الجبهات الاخرى وهي تبدو في سباق مع الوقت مع التغييرات المحتملة في رؤى ترامب للمنطقة خصوصا انه لم يقبل ان يدرج "اسرائيل" على جدول زيارته الاسبوع المقبل

تصعيد إسرائيل مستمر.. خيبة أمل في قصر بعبدا! (الديار)

محليات

قصر بعبدا

إسرائيل

الجيش الإسرائيلي

لبنان

جوزاف عون

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بالصورة: الليطاني تقمع صيدًا مخالفًا في القرعون
03:26

بالصورة: الليطاني تقمع صيدًا مخالفًا في القرعون

في إطار مهامها لحماية الموارد المائية ومكافحة التلوث، نفّذت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حملة لقمع عمليات صيد غير قانونية في بحيرة القرعون، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون المياه رقم 192/2020 والأنظمة البيئية المعمول بها.

وأوضحت المصلحة أنّ الصيد في البحيرة محظور قانونًا بسبب التلوّث المرتفع في مياهها، ما يجعل الأسماك فيها غير صالحة للاستهلاك ويهدد السلامة العامة.

ودعت المواطنين إلى الامتناع عن شراء أو تناول الأسماك المصطادة من البحيرة، والإبلاغ عن أي مخالفات، مشددة على استمرارها في اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين.

03:26

بالصورة: الليطاني تقمع صيدًا مخالفًا في القرعون

في إطار مهامها لحماية الموارد المائية ومكافحة التلوث، نفّذت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حملة لقمع عمليات صيد غير قانونية في بحيرة القرعون، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون المياه رقم 192/2020 والأنظمة البيئية المعمول بها.

وأوضحت المصلحة أنّ الصيد في البحيرة محظور قانونًا بسبب التلوّث المرتفع في مياهها، ما يجعل الأسماك فيها غير صالحة للاستهلاك ويهدد السلامة العامة.

ودعت المواطنين إلى الامتناع عن شراء أو تناول الأسماك المصطادة من البحيرة، والإبلاغ عن أي مخالفات، مشددة على استمرارها في اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين.

مداهمات مباغتة في الضاحية الجنوبية!
02:47

مداهمات مباغتة في الضاحية الجنوبية!

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، أن "مداهمات نفذها جهازها لمكافحة التهريب في الشياح وحي الاميركان ومنطقة طريق المطار في الضاحية الجنوبية لبيروت، أسفرت عن ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهرّبة والمعسّل المزوّر".

02:47

مداهمات مباغتة في الضاحية الجنوبية!

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، أن "مداهمات نفذها جهازها لمكافحة التهريب في الشياح وحي الاميركان ومنطقة طريق المطار في الضاحية الجنوبية لبيروت، أسفرت عن ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهرّبة والمعسّل المزوّر".

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