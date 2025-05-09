بالصورة: الليطاني تقمع صيدًا مخالفًا في القرعون

في إطار مهامها لحماية الموارد المائية ومكافحة التلوث، نفّذت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حملة لقمع عمليات صيد غير قانونية في بحيرة القرعون، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون المياه رقم 192/2020 والأنظمة البيئية المعمول بها.



وأوضحت المصلحة أنّ الصيد في البحيرة محظور قانونًا بسبب التلوّث المرتفع في مياهها، ما يجعل الأسماك فيها غير صالحة للاستهلاك ويهدد السلامة العامة.



ودعت المواطنين إلى الامتناع عن شراء أو تناول الأسماك المصطادة من البحيرة، والإبلاغ عن أي مخالفات، مشددة على استمرارها في اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين.

