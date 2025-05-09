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محليات

المجموعات الإغترابية تدفع نحو تعديل قانون الانتخاب

2025-05-09 | 06:15
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المجموعات الإغترابية تدفع نحو تعديل قانون الانتخاب
المجموعات الإغترابية تدفع نحو تعديل قانون الانتخاب

تدفع المجموعات الاغترابية نحو تعديل قانون الانتخاب لتثبيت حق المغتربين بالاقتراع في دوائرهم الأصلية، وقرابة الـ 50 نائبًا أعلنوا دعمهم حتى الآن.

استجابةً لاقتراح قانون موحّد تقدّمت به ١٦ مجموعة اغترابية لبنانية من مختلف بلدان الانتشار، تقدّم ٩ نواب من مجلس النواب اللبناني، وهم ميشال دويهي، إبراهيم منيمنة، جورج عقيص، أسامة سعد، أديب عبد المسيح، فيصل الصايغ، نعمة فرام، هاكوب ترزيان، وأحمد الخير، يوم الجمعة الواقع في 9 أيار 2025، باقتراح قانون يرمي إلى تعديل بعض مواد القانون 44/2017 المتعلّق بانتخاب أعضاء مجلس النواب.

ويهدف هذا الاقتراح إلى تمكين اللبنانيين غير المقيمين من ممارسة حقهم في الاقتراع ضمن دوائرهم الانتخابية الأصلية، كما حصل في الانتخابات الأخيرة، وذلك عبر إلغاء المقاعد الستة المخصّصة للمغتربين، تأكيدًا على مبدأ المساواة الكاملة في الحقوق السياسية بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين.

وقد أعلن، حتى لحظة صدور هذا البيان، عدد من الكتل النيابية والنواب المستقلين الذين يصلون إلى ٥٠ نائبًا دعمهم للاقتراح. فبالإضافة إلى النواب الموقعين وكتلهم، بدأ النواب الداعمون بتوقيع عريضة مؤيدة لاقتراح القانون، ومن بينهم حتى الساعة: وضاح صادق، ميشال ضاهر، ميشال معوض، بولا يعقوبيان، مارك ضو، ملحم خلف، إلياس جرادة، ياسين ياسين، سينتيا زرازير، غسان سكاف، حليمة قعقور، نجاة صليبا، وإيهاب مطر، في مؤشر واضح على تنامي التأييد البرلماني له.

بدورها، أكّدت المجموعات الاغترابية المبادرة أنها ستواصل جهودها من خلال التواصل والتنسيق مع جميع النواب والكتل النيابية، بهدف تعزيز التأييد النيابي وضمان إقرار هذا التعديل الذي يُعيد الاعتبار للمغتربين اللبنانيين كمكوّن أساسي من مكونات الحياة السياسية والوطنية.

المجموعات الاغترابية المبادرة:

شبكة الاغتراب اللبناني، جمعية الإنتشار اللبناني ما وراء البحار، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، كلنا ارادة، المنتدى اللبناني في اوروبا، مغتربين مجتمعين، مجلس التنفيذيين اللبنانيين، مواطنون لبنانيون حول العالم، صوتي، الحراك الاغترابي اللبناني، Change Lebanon، Collectif Libanais de France، Lebanese National Alliance، Latin American Center For Lebanese Studies، Team Hope،Our New Lebanon

المجموعات الإغترابية تدفع نحو تعديل قانون الانتخاب

محليات

الإغتراب

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