"إختلس 44 ألف دولار".. أمن الدولة توقف مخلّصاً جمركياً في مرفأ بيروت

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

"متابعةً لجهوده الحثيثة في مكافحة الفساد وضبط المخالفات داخل مرفأ بيروت، أوقف مكتب أمن الدولة في المرفأ بتاريخ ٨-٥-٢٠٢٥، المدعو "ع. ن."، بجرم النصب والاحتيال وإساءة الأمانة.

وخلال التحقيق اعترف الموقوف بقيامه بتخليص جمركي من دون تفويض رسمي، وباختلاس مبلغ ٤٤ ألف دولار أميركي كان قد استلمه لتسديد رسوم جمركية ورسوم تأمين مستوعب يحتوي على الأرز الهندي غير المطابق للمواصفات، تمهيدًا لتلفه.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص".