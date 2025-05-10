في جونيه.. حادثة طيران شراعي تودي بحياة شاب

وقد تحرّكت السلطات اللبنانية لاتخاذ إجراءات فورية، بعد حادثة مماثلة قبل أيام إذ سقط شابين في مياه جونيه لكنهما تمكنا من النجاة.

وعلى الإثر قامت دورية من مفرزة شواطئ جبل لبنان في قوى الأمن الداخلي، يوم الجمعة، بختم مدرج الطيران الشراعي في المنطقة بالشمع الأحمر، وذلك بناءً على إشارة النيابة العامة المالية. كما تقرر وقف ممارسة هذه الرياضة مؤقتًا، بانتظار صدور القرار القضائي الذي سيحدد مصير النشاطات الجوية في المنطقة.

وتتّجه الأنظار اليوم نحو القرار الذي ستتخذه السلطات المختصة بشأن مستقبل الطيران الشراعي في لبنان، سواء من ناحية فرض إجراءات جديدة أو إعادة تنظيم هذه الرياضة لضمان السلامة ومنع الحوادث مستقبلاً.