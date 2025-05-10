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محليات

عشية الانتخابات.. الجيش ينتشر في عكار وقراها

2025-05-10 | 10:10
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عشية الانتخابات.. الجيش ينتشر في عكار وقراها
عشية الانتخابات.. الجيش ينتشر في عكار وقراها

صدر عن الجيش اللبناني:

"بمناسبة إجراء المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية والاختيارية يوم الأحد الواقع في ١١ / ٥ /٢٠٢٥ ضمن نطاق محافظتَي لبنان الشمالي وعكار، باشرت الوحدات العسكرية المنتشرة اتخاذ تدابير أمنية استثنائية، تشمل إقامة حواجز ظرفية وتسيير دوريات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، بهدف ضمان حسن سير العملية الانتخابية. لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع هذه التدابير للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ولتمكينهم من التعبير عن آرائهم في صناديق الاقتراع، ضمن أجواء من الحرية والديموقراطية. كما تدعوهم إلى إبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي محاولة للإخلال بالأمن، أو الاتصال بغرفة عمليات القيادة على الرقم ١١٧.
عشية الانتخابات.. الجيش ينتشر في عكار وقراها

محليات

لبنان

الجيش اللبناني

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