السلاح مؤجل.. والمشهد بلدي بامتياز!
عشية الانتخابات البلدية في الشمال، ووسط تشابك سياسي -عائلي - حكومي، وضعت كل الملفات على لائحة الإنتظار، إن على مستوى معالجة الخروقات والرسائل الاسرائيلية التصعيدية، أو ملف إعادة الاعمار، ومعه السلاح، إضافة الى تراكمات اقتصادية تستوجب حلولا سريعة، ولاسيما أن دولا عربية عدة فعلت عودة مواطنيها الى لبنان، مع تطمينات بتعاون اقتصادي في المرحلة المقبلة.
دبلوماسيا، يستكمل رئيس الجمهورية جولته العربية بزيارة الى دولة الكويت على أن يزور بعدها قطر ومصر، مصادر سياسية قالت للجديد، المشهد بلدي بامتياز، إلا أن ذلك لا يعني أن لا حراك سياسيا، وتحديدا في ما يرتبط بالاتصالات الدولية لدفع اسرائيل الى احترام القوانين الدولية وتحديدا القرار 1701.
أما على الصعيد الاقليمي فإن كل الأنظار شاخصة نحو الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب الى السعودية في الخامس عشر من الجاري كونها ستحدد معالم المرحلة المقبلة.