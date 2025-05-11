الرئيس عون يتابع الانتخابات ميدانيًا: لمكافحة الرشاوى والمخالفات

وفي تصريح له من داخل الغرفة، أعرب الرئيس عون عن أمله في أن تكون نسبة الاقتراع في الشمال وعكار أعلى من تلك المسجّلة في جبل لبنان، مؤكدًا أن نجاح هذه الانتخابات سيعطي انطباعًا إيجابيًا في الخارج حول تصميم الدولة اللبنانية على إنجاز كل الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها.

وشدّد الرئيس عون على ضرورة مكافحة الرشاوى والمخالفات الانتخابية بسرعة وحزم، منوّهًا بالدور المهم الذي يلعبه الإعلام في فضح التجاوزات وكشف أي خروقات تحصل خلال العملية الانتخابية.

كما أشاد رئيس الجمهورية بجهود وزارة الداخلية والقوى الأمنية كافة، إضافة إلى مواكبة وزارة العدل، لإنجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية، مشيرًا إلى ارتياحه للجهوزية الأمنية والإدارية الحالية وفي المرحلتين المتبقيتين في بيروت والبقاع والجنوب.