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محليات

الرئيس عون يتابع الانتخابات ميدانيًا: لمكافحة الرشاوى والمخالفات

2025-05-11 | 00:55
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الرئيس عون يتابع الانتخابات ميدانيًا: لمكافحة الرشاوى والمخالفات
الرئيس عون يتابع الانتخابات ميدانيًا: لمكافحة الرشاوى والمخالفات

وصل رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى غرفة العمليات في قوى الأمن الداخلي لمتابعة انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار.

وفي تصريح له من داخل الغرفة، أعرب الرئيس عون عن أمله في أن تكون نسبة الاقتراع في الشمال وعكار أعلى من تلك المسجّلة في جبل لبنان، مؤكدًا أن نجاح هذه الانتخابات سيعطي انطباعًا إيجابيًا في الخارج حول تصميم الدولة اللبنانية على إنجاز كل الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها.

وشدّد الرئيس عون على ضرورة مكافحة الرشاوى والمخالفات الانتخابية بسرعة وحزم، منوّهًا بالدور المهم الذي يلعبه الإعلام في فضح التجاوزات وكشف أي خروقات تحصل خلال العملية الانتخابية.

كما أشاد رئيس الجمهورية بجهود وزارة الداخلية والقوى الأمنية كافة، إضافة إلى مواكبة وزارة العدل، لإنجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية، مشيرًا إلى ارتياحه للجهوزية الأمنية والإدارية الحالية وفي المرحلتين المتبقيتين في بيروت والبقاع والجنوب.

الرئيس عون يتابع الانتخابات ميدانيًا: لمكافحة الرشاوى والمخالفات

محليات

جوزاف عون

لبنان

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Aljadeed
وزير الداخلية: لا أحداث أمنية حتى الآن ونتمنّى أن يكون النهار هادئاً وأكرّر دعوتي إلى اللبنانيين بعدم مخالفة القوانين والإقبال على الاقتراع
فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار

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