إقبال كثيف على شواطئ صور... روّاد البحر عادوا
أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن شواطئ مدينة صور ومحمّيتها الطبيعية شهدت إقبالاً كثيفاً من روّاد البحر، الذين توافدوا للاستجمام تحت أشعة الشمس، مستفيدين من الطقس الدافئ ودرجات الحرارة التي تجاوزت الثلاثين درجة مئوية.
وقد افترش الزوّار رمال الشواطئ ومارسوا السباحة والأنشطة الرياضية على امتداد الساحل، في مشهد صيفي لم تشهده المنطقة منذ موسمين. هذا الزخم لاقى ترحيباً واسعاً من أصحاب المؤسسات السياحية والمقاهي المنتشرة في محيط الشاطئ، خاصة أن معظم العائلات قصدت البحر لقضاء يوم ترفيهي وسط الأجواء الحارة والمياه الدافئة.