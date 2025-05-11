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وزير الداخلية يدعو المواطنين إلى عدم إطلاق النار تحت طائلة الملاحقة والتوقيف والإحالة إلى القضاء المختص
2025-05-11 | 13:12
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وزير الداخلية يدعو المواطنين إلى عدم إطلاق النار تحت طائلة الملاحقة والتوقيف والإحالة إلى القضاء المختص
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وزير الداخلية يدعو المواطنين إلى عدم إطلاق النار تحت طائلة الملاحقة والتوقيف والإحالة إلى القضاء المختص
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