الخرائط الفرنسية... هل دقت ساعة الترسيم مع سوريا؟ (نداء الوطن)

جاء في صحيفة نداء الوطن:

تسلّمت قيادة الجيش الإحداثيات والخرائط التي تعود إلى زمن الانتداب الفرنسي، وتبرز تفاصيل النقاط الحدودية بين لبنان وسوريا.