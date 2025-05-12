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محليات

فرز طرابلس مستمر... والحجار يعلن توقيف 34 شخصاً على خلفية إطلاق النار

2025-05-12 | 04:41
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فرز طرابلس مستمر... والحجار يعلن توقيف 34 شخصاً على خلفية إطلاق النار
فرز طرابلس مستمر... والحجار يعلن توقيف 34 شخصاً على خلفية إطلاق النار

عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اليوم الأثنين مؤتمرًا صحافيًا تناول فيه مجريات الانتخابات البلدية في محافظتي الشمال وعكار، مؤكدًا أن الصورة الإجمالية للعملية الانتخابية كانت ناجحة في المحافظتين.

 

وأشار إلى أن صندوق الاقتراع الأخير أُقفل عند الساعة التاسعة مساءً، بدلًا من السابعة، بسبب وجود ناخبين داخل حرم مركز الاقتراع.

 

وأوضح أن نسبة الاقتراع العامة في الشمال وعكار بلغت 43,29%، موزعة على 37,25% في الشمال و49,33% في عكار، مشيرًا إلى أن نسبة التصويت في طرابلس كانت منخفضة نسبيًا، بينما لا تزال عملية الفرز مستمرة حتى الآن.

 

وأكد وزير الداخلية توقيف عدد من مطلقي النار في اليوم الانتخابي في الشمال وعكار، موضحًا أن العدد الإجمالي للموقوفين بلغ 34 شخصًا، فيما يتم التحقيق في 15 حالة اشتباه برشاوى انتخابية، إلى جانب ضبط حالات أخرى ووجود شبهة بمحاولة تزوير.

 

ولفت إلى أن الوزارة حذّرت مرارًا من إطلاق النار يوم الاقتراع، لكن التحذيرات لم تلقَ استجابة من الجميع، ما أدى إلى وقوع إصابات بينها حالة خطرة.

 

وشدد  الحجار على أن المطلوب هو العمل على منع حيازة أي سلاح من دون ترخيص، مؤكدًا التزام الوزارة ببسط سلطة الدولة عبر أجهزتها الرسمية فقط، مشيرًا إلى أن الرئيسين يعملان على تحقيق ذلك. كما أوضح أن ظاهرة إطلاق النار لا تعود إلى جهة حزبية بعينها، بل يقوم بها مواطنون.

فرز طرابلس مستمر... والحجار يعلن توقيف 34 شخصاً على خلفية إطلاق النار

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