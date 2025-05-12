الداخلية تتسلّم نتائج انتخابات بشري... متى سيتم الإعلان عنها؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا جزئيًا مع ضباب على المرتفعات ونسبة رطوبة مرتفعة وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، تتكاثف الغيوم إعتبارًا من بعد الظهر وتصبح الأجواء مهيّأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة خصوصاً شمال البلاد وجنوبها، مترافقة برياح ناشطة (55 كم/س).