الداخلية تتسلّم نتائج انتخابات بشري... متى سيتم الإعلان عنها؟
أعلنت وزارة الداخلية والبلديات عبر منصة "إكس"، أنّ المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين، وبإشراف مباشر من وزير الداخلية أحمد الحجار، تسلّمت صباح اليوم من قائمقام قضاء بشرّي النتائج الكاملة للانتخابات في القضاء، كما وردت من لجان القيد العليا.
وذكرت الوزارة أنه "تم تسليم النتائج وفق الآلية القانونية المعتمدة، ليصار إلى إدخالها ضمن البرنامج الإلكتروني المخصص في الوزارة، تمهيدًا لإعلانها رسميًا فور الانتهاء من التدقيق والإجراءات اللوجستية".