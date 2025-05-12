"الشتوية راجعة".. إليكم طقس الأيام المقبلة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا جزئيًا مع ضباب على المرتفعات ونسبة رطوبة مرتفعة وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، تتكاثف الغيوم إعتبارًا من بعد الظهر وتصبح الأجواء مهيّأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة خصوصاً شمال البلاد وجنوبها، مترافقة برياح ناشطة (55 كم/س).

وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة: طقس ربيعي دافئ يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يتحول تدريجيًا إلى متقلب إعتبارًا من بعد الظهر تحت تأثير منخفض جوي محدود الفعالية يؤدي إلى إنخفاض بدرجات الحرارة فتعود إلى معدلاتها الموسمية.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار: بيروت بين 18 و27، طرابلس بين 17 و26، زحلة بين 13 و27 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الإثنين: غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة بدءاً من الظهر، فيتشكل ضباب كثيف على المرتفعات وتسوء الرؤية، كما تنشط الرياح خصوصاً شمال البلاد فتصل الى 60 كم/س.



الثلاثاء: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات ونسبة رطوبة مرتفعة وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، تتكاثف الغيوم إعتبارًا من بعد الظهر وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة خصوصاً شمال البلاد وجنوبها، مترافقة برياح ناشطة (55 كم/س).



الأربعاء: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يتشكل معها ضباب كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة، كما تكون الأجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية خصوصاً شمال البلاد وجنوبها، مع احتمال حدوث برق ورعد وامكانية تساقط حبات البرد.



الخميس: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل، يتحول الطقس خلال النهار إلى قليل الغيوم.



-الحرارة على الساحل من 21 الى 27 درجة ، فوق الجبال من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 13 الى 25 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، سرعتها بين 15 و45 كم/س، تنشط شمالا فتصل الى 60 كم/س.



-الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب ارتفاع الرطوبة وتشكل الضباب.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و90 في المئة.



-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.



-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.



-ساعة شروق الشمس: 5,40



-ساعة غروب الشمس: 19,29.