نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء البترون.

معلومات الجديد: التحقيقات وجلسات الاجتواب لم تنته بعد والقاضي بيطار ينتظر التقرير الفرنسي حول تفجير المرفأ فضلاً إلى عودة الوفد الفرنسي الى بيروت وتسلّم ما يملكه من معطيات ولا سقف زمني للقرار الظني