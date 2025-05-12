نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء البترون.

نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء البترون. النتائج على الروابط التالية:
بلدية:https://t.co/AV1obhgvgv
إختيارية:https://t.co/NVEZCOrzq5
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) May 12, 2025
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء البترون. النتائج على الروابط التالية:
بلدية:https://t.co/AV1obhgvgv
إختيارية:https://t.co/NVEZCOrzq5
مقدمة النشرة المسائية: طار دونالد ترامب الى السعودية على أجنحةٍ حمساويةٍ اَهدَته عُربونَ وصولٍ عبر اطلاقِ سَراح الأسيرِ الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر..