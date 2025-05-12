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محليات

إجتماع بين "الحزب" و"أمل"... وبيانٌ مشترك

2025-05-12 | 11:51
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إجتماع بين &quot;الحزب&quot; و&quot;أمل&quot;... وبيانٌ مشترك
إجتماع بين "الحزب" و"أمل"... وبيانٌ مشترك

في إطار متابعتهما لتنفيذ اتفاق التعاون لتشكيل اللوائح البلدية، عقدت قيادتا حزب الله وحركة أمل اجتماعاً ‏مركزياً ناقشت فيه المستجدات المتعلقة بالانتخابات البلدية في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، ‏بالإضافة إلى محافظتي الجنوب والنبطية.

وقد حضر عن حزب الله نائب رئيس المجلس التنفيذي، ومعاونه ‏الحاج سلطان أسعد، بالإضافة إلى مسؤول ملف العمل البلدي المركزي ‏الدكتور محمد بشير، وعن حركة أمل ‏رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور مصطفى فوعاني، ومسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية ‏الحاج بسام ‏طليس‎.‎
وفي ختام اللقاء صدر عن المجتمعين البيان التالي‎:‎
‏1- نوّهت القيادتان بالجهود الرسمية المبذولة وخاصة وزارة الداخلية والبلديات والقوى الأمنية والعسكرية، في ‏نجاح إجراء ‏الانتخابات في محافظات جبل لبنان، الشمال وعكار. وتمنّت استكمال هذه الجهود لإنجاز هذا ‏الاستحقاق في باقي ‏المحافظات اللبنانية‎.‎
‏2- درست القيادتان سير تشكيل اللوائح المُشتركة – لوائح التنمية والوفاء – وأبدتا الارتياح الكامل لهذا المسار ‏وخصوصاً في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، وتوجّهت بالشكر الجزيل لكل أبناء شعبنا الذين يشاركون ‏بفعالية في سبيل تشكيل هذه اللوائح، كما وشكرت القيادتان كل اللجان والماكينات الانتخابية في حزب الله ‏وحركة أمل الذين يعملون بكل صدق وإخلاص لتشكيل هذه اللوائح. وقد تناقش المجتمعون في بعض العوائق ‏التي تواجه اللجان المختصة في تشكيل اللوائح، واتخذت بعض القرارات العاجلة.‏
‏3- أكدت القيادتان على ضرورة السعي الفعّال لتشكيل لوائح تزكية، خاصة في قرى الحافة الأمامية، وتوجه ‏القيادتان الدعوة إلى كل عائلاتنا الكريمة والفعاليات الحزبية والثقافية والاجتماعية إلى إيلاء هذا الموضوع ‏الأهمية القصوى والعمل سويًا لنجاح اللوائح بالتزكية حتى وإن تطلب الأمر بعض التنازلات من هنا أو هناك.
‏4- توجّه المجتمعون بالشكر الجزيل إلى كل أهلنا وعائلاتنا الكريمة في محافظة جبل لبنان الذين أعطوا ثقتهم ‏للوائح التنمية والوفاء في كل القرى والبلدات، ونعاهدهم بأن نبقى إلى جانب المجالس البلدية المنتخبة ‏ومساعدتها على تقديم الخدمات اللائقة لأشرف الناس ولو بأشفار العيون. ‏
وفي الختام، اتفقت القيادتان على إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة كل التفاصيل المتعلّقة بالعملية الانتخابية ‏بأعلى مستوى من التنسيق والتعاون المشترك.‏
‏ ‏

إجتماع بين "الحزب" و"أمل"... وبيانٌ مشترك

محليات

حزب الله

حركة امل

الإنتخابات البلدية والإختيارية

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