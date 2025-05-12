إجتماع بين "الحزب" و"أمل"... وبيانٌ مشترك
في إطار متابعتهما لتنفيذ اتفاق التعاون لتشكيل اللوائح البلدية، عقدت قيادتا حزب الله وحركة أمل اجتماعاً مركزياً ناقشت فيه المستجدات المتعلقة بالانتخابات البلدية في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، بالإضافة إلى محافظتي الجنوب والنبطية.
وقد حضر عن حزب الله نائب رئيس المجلس التنفيذي، ومعاونه الحاج سلطان أسعد، بالإضافة إلى مسؤول ملف العمل البلدي المركزي الدكتور محمد بشير، وعن حركة أمل رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور مصطفى فوعاني، ومسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية الحاج بسام طليس.
وفي ختام اللقاء صدر عن المجتمعين البيان التالي:
1- نوّهت القيادتان بالجهود الرسمية المبذولة وخاصة وزارة الداخلية والبلديات والقوى الأمنية والعسكرية، في نجاح إجراء الانتخابات في محافظات جبل لبنان، الشمال وعكار. وتمنّت استكمال هذه الجهود لإنجاز هذا الاستحقاق في باقي المحافظات اللبنانية.
2- درست القيادتان سير تشكيل اللوائح المُشتركة – لوائح التنمية والوفاء – وأبدتا الارتياح الكامل لهذا المسار وخصوصاً في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، وتوجّهت بالشكر الجزيل لكل أبناء شعبنا الذين يشاركون بفعالية في سبيل تشكيل هذه اللوائح، كما وشكرت القيادتان كل اللجان والماكينات الانتخابية في حزب الله وحركة أمل الذين يعملون بكل صدق وإخلاص لتشكيل هذه اللوائح. وقد تناقش المجتمعون في بعض العوائق التي تواجه اللجان المختصة في تشكيل اللوائح، واتخذت بعض القرارات العاجلة.
3- أكدت القيادتان على ضرورة السعي الفعّال لتشكيل لوائح تزكية، خاصة في قرى الحافة الأمامية، وتوجه القيادتان الدعوة إلى كل عائلاتنا الكريمة والفعاليات الحزبية والثقافية والاجتماعية إلى إيلاء هذا الموضوع الأهمية القصوى والعمل سويًا لنجاح اللوائح بالتزكية حتى وإن تطلب الأمر بعض التنازلات من هنا أو هناك.
4- توجّه المجتمعون بالشكر الجزيل إلى كل أهلنا وعائلاتنا الكريمة في محافظة جبل لبنان الذين أعطوا ثقتهم للوائح التنمية والوفاء في كل القرى والبلدات، ونعاهدهم بأن نبقى إلى جانب المجالس البلدية المنتخبة ومساعدتها على تقديم الخدمات اللائقة لأشرف الناس ولو بأشفار العيون.
وفي الختام، اتفقت القيادتان على إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة كل التفاصيل المتعلّقة بالعملية الانتخابية بأعلى مستوى من التنسيق والتعاون المشترك.