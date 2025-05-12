"فرز الأصوات" يشعل إحتجاجات في طرابلس.. ووزيران يتحرّكان (فيديو)



توغلت مساء اليوم، دبابتان اسرائيليتان من نوع ميركافا، ترافقهما خمس آليات عسكرية وجرافتان، في منطقة لحلاح، على بعد مئة متر من مركز للجيش اللبناني في خراج بلدة علما الشعب في قضاء صور، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.