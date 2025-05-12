"فرز الأصوات" يشعل إحتجاجات في طرابلس.. ووزيران يتحرّكان (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
توغلت مساء اليوم، دبابتان اسرائيليتان من نوع ميركافا، ترافقهما خمس آليات عسكرية وجرافتان، في منطقة لحلاح، على بعد مئة متر من مركز للجيش اللبناني في خراج بلدة علما الشعب في قضاء صور، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
الرئيس سلام يواكب التطورات في طرابلس: لن نتهاون مع أي عملية تلاعب
أكد رئيس اتحاد المقاولين العرب، علي السنافي، أن المرحلة الراهنة تشكّل فرصة مفصلية لإطلاق ورشة وطنية شاملة لإعادة الإعمار، تقوم على أسس التنمية المستدامة والتكامل العربي.