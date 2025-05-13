بالفيديو: نواف سلام "يُداهم" مطار بيروت!

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن مجهولين أطلقوا أعيرة نارية بكثافة على خطوط التوتر العالي في عدد من بلدات عكار، مساء الأحد 11 أيار، احتفالاً بنتائج الانتخابات البلدية، ما تسبب بأضرار جسيمة في شبكات النقل الكهربائي وسقوط خطوط الحماية.



