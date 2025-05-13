بالفيديو: نواف سلام "يُداهم" مطار بيروت!

رئيس الحكومة نواف سلام يقوم بجولة صباحية مفاجئة على مطار بيروت pic.twitter.com/ifTCse3a3z
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 13, 2025
رئيس الحكومة نواف سلام يقوم بجولة صباحية مفاجئة على مطار بيروت pic.twitter.com/ifTCse3a3z
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن مجهولين أطلقوا أعيرة نارية بكثافة على خطوط التوتر العالي في عدد من بلدات عكار، مساء الأحد 11 أيار، احتفالاً بنتائج الانتخابات البلدية، ما تسبب بأضرار جسيمة في شبكات النقل الكهربائي وسقوط خطوط الحماية.
فازت 16 بلدية بالتزكية في قضاء بعلبك، من أصل 76 مجلس بلدي، وبذلك تبقى 60 بلدية ضمن دائرة المنافسة في الانتخابات التي ستجري يوم الأحد المقبل.