كرامي بعد تحالفه مع ريفي: سعوا لإلغائي فتمددت! (الجمهورية)

اعتبر رئيس «تيار الكرامة» النائب فيصل كرامي أنّ نسبة التصويت في طرابلس طبيعية ومقبولة، مشيراً إلى أنّ المدينة تاريخياً لا تسجّل نسب اقتراع مرتفعة، وأنّ معظم المقترعين صوّتوا للمخاتير لا للمجالس البلدية.

وأوضح كرامي في حديث إلى صحيفة «الجمهورية» أن تقاطعه الانتخابي مع النائب أشرف ريفي ليس تحالفاً سياسياً، بل خطوة إنمائية تهدف لخدمة طرابلس، مستغرباً الانتقادات مقارنة بتحالفات أخرى حصلت في بيروت. وشدّد على أنّ دعمهم للائحة كان من دون تمويل بل عبر الثقة والعلاقات.

وأكّد أنّ نتائج الانتخابات كانت إيجابية له، حيث دعموا وفازوا في مناطق عدة. ورأى أنّ هناك محاولات لإقصائه بدأت منذ 2019 لكنها فشلت، معتبراً أنّه انتقل من الدفاع عن وجوده إلى تثبيته والتمدد شمالاً.

وانتقد كرامي ضعف تحضيرات الدولة للانتخابات، مثنياً على تدخل وزير الداخلية لحل المشكلات اللوجستية، ومشيراً إلى مساهمته شخصياً في دعم بعض المندوبين القادمين من الجنوب.

وختم بالدعوة إلى إصلاح قانون الانتخابات البلدية، مشدداً على أهمية المكننة، واعتماد اللوائح المقفلة والمؤهلات العلمية للمرشحين.