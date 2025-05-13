بعد زيارته مطار بيروت.. سلام: جددت الالتزام بتطوير هذا المرفق

كتب رئيس الحكومة نواف سلام في تغ ريدة عبر إكس: "أجريت صباح اليوم جولة تفقدية، في مطار رفيق الحريري الدولي، برفقة الوزير فايز رسامني، حيث اطّلعت على الإجراءات المتخذة لتأمين سلامة الطيران وضمان راحة جميع الركاب، وقد ركزت في زيارتي مع العميد فادي كفوري، وسائر المسؤولين على تسهيل إجراءات الدخول والخروج، وكل ما يساهم في تقليص فترات الانتظار، وتحسين عملية السفر، وكانت مناسبة لشكر كل العاملين في المطار على جهودهم المتواصلة، كما جددت الالتزام بتطوير هذا المرفق الحيوي ليبقى بوابة مشرقة للبنان على العالم".