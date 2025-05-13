عاجل
أكسيوس عن مصدر مطلع: من المتوقع أن يلتقي ترمب الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض غداً الأربعاء
أكسيوس عن مصدر مطلع: من المتوقع أن يلتقي ترمب الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض غداً الأربعاء
البيت الأبيض: واشنطن والرياض توقعان صفقة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار هي "الأكبر في التاريخ"
البيت الأبيض: واشنطن والرياض توقعان صفقة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار هي "الأكبر في التاريخ"
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
23 o
AlJadeedTv
البقاع
21 o
AlJadeedTv
الجنوب
23 o
AlJadeedTv
الشمال
25 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
22 o
AlJadeedTv
كسروان
25 o
AlJadeedTv
متن
25 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

وزارة الصحة: شهيد في استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية ببلدة حولا

2025-05-13 | 07:49
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وزارة الصحة: شهيد في استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية ببلدة حولا
وزارة الصحة: شهيد في استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية ببلدة حولا
مقالات ذات صلة
وزارة الصحة: شهيد في استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية ببلدة حولا

محليات

الصحة:

استهداف

مسيرة

إسرائيلية

دراجة

نارية

ببلدة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هل تُعاد انتخابات طرابلس؟.. بيان لـ "لادي"!
وزير الداخلية ردًا على سؤال "الجديد": تأجيل الانتخابات كان خيارًا مطروحًا في السنوات السابقة لكن طرابلس كما غيرها اليوم بحاجة إلى تجديد العمل البلدي واحترام القوانين هو الدستور لذلك لم نسمح بمخالفتها

اقرأ ايضا في محليات

مسيّرات اسرائيلية في سماء الجنوب (فيديو)
08:45

مسيّرات اسرائيلية في سماء الجنوب (فيديو)

فيديو يوثق تحليق مسيّرات إسرائيلية على علو منخفض في سماء الجنوب

08:45

مسيّرات اسرائيلية في سماء الجنوب (فيديو)

فيديو يوثق تحليق مسيّرات إسرائيلية على علو منخفض في سماء الجنوب

رسامني في مؤتمر إعادة تفعيل مركز سلامة الطيران المدني: نسعى لتعزيز استقلاليته المالية
08:25

رسامني في مؤتمر إعادة تفعيل مركز سلامة الطيران المدني: نسعى لتعزيز استقلاليته المالية

نظمت وزارة الأشغال العامة والنقل مؤتمرا صحفيا في مركز سلامة الطيران المدني (CASC) – في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بإصلاح وتحديث قطاع الطيران المدني وتحديثه. تحدث فيه وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني في حضور المدير العام للطيران المدني امين جابر، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، رئيس المطار المهندس إبراهيم ابو عليوي، قائد جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري، رئيس مركز cersa العميد احمد العاكوم والعميد شادي سعد من المركز وضباط من جهاز أمن المطار، ومشاركة عدد من المسؤولين والخبراء في قطاع الطيران.

08:25

رسامني في مؤتمر إعادة تفعيل مركز سلامة الطيران المدني: نسعى لتعزيز استقلاليته المالية

نظمت وزارة الأشغال العامة والنقل مؤتمرا صحفيا في مركز سلامة الطيران المدني (CASC) – في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بإصلاح وتحديث قطاع الطيران المدني وتحديثه. تحدث فيه وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني في حضور المدير العام للطيران المدني امين جابر، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، رئيس المطار المهندس إبراهيم ابو عليوي، قائد جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري، رئيس مركز cersa العميد احمد العاكوم والعميد شادي سعد من المركز وضباط من جهاز أمن المطار، ومشاركة عدد من المسؤولين والخبراء في قطاع الطيران.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025