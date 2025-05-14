في أيار.. طقس خريفي متقلب!

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الاربعاء:
- الحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٤ ساحلا وبين ٩ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٢ و ١٧ على ال ١٠٠٠متر
-الجو: غائم جزئياً يتشكل الضباب وتتساقط امطار محلية
- الرياح : جنوبية غربية تنشط احياناً جبلاً سرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٨٥٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٢ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : مرتفع (١٥٠سم) ويتحول وحرارة سطح المياه ٢١
الخميس: غائم جزئياً مع احتمال خفيف لبعض الامطار المحلية خاصة في القسم الثاني من النهار والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ٩ و ٢١ بقاعاً وبين ١٢ و ١٧ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خاص بعد الظهر وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س
الجمعة: دافىء مستقر وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٨ ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خاصة شمالاً وسرعتها بين ٢٠ و ٦٥ كم/س