في أيار.. طقس خريفي متقلب!

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاربعاء:

- الحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٤ ساحلا وبين ٩ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٢ و ١٧ على ال ١٠٠٠متر

-الجو: غائم جزئياً يتشكل الضباب وتتساقط امطار محلية

- الرياح : جنوبية غربية تنشط احياناً جبلاً سرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٨٥٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٢ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : مرتفع (١٥٠سم) ويتحول وحرارة سطح المياه ٢١

الخميس: غائم جزئياً مع احتمال خفيف لبعض الامطار المحلية خاصة في القسم الثاني من النهار والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ٩ و ٢١ بقاعاً وبين ١٢ و ١٧ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خاص بعد الظهر وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س

الجمعة: دافىء مستقر وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٨ ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خاصة شمالاً وسرعتها بين ٢٠ و ٦٥ كم/س