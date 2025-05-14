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محليات

ميقاتي عن قمة الرياض: محطة مفصلية في تاريخ المنطقة

2025-05-14 | 05:10
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ميقاتي عن قمة الرياض: محطة مفصلية في تاريخ المنطقة
ميقاتي عن قمة الرياض: محطة مفصلية في تاريخ المنطقة

حيّا رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ولي العهد في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان على الجهود التي يبذلها من أجل حماية المنطقة ومنع المخططات الرامية الى تقسيم دولها وشرذمتها.

وقال في بيان: "ان القمة التي جمعت ولي العهد والرئيس الاميركي دونالد ترامب والنتائج التي أفضت اليها تشكل محطة مفصلية في تاريخ المنطقة، وقد نجح الامير محمد بن سلمان في تحقيق حلمه في شرق اوسط جديد عنوانه الحداثة، من خلال تنمية القدرات البشرية والمادية لشعوب المنطقة، بما يتماشى مع مواكبة حثيثة للتطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم".

أضاف: "إن ما ينتظر المنطقة من خلال ما يعبّر عنه ولي العهد السعودي يبشر بمستقبل واعد،وما تم الاعلان عنه من الرياض من خطوات خاصة بالنسبة لسوريا هو بفضل السياسة الحكيمة التي انتهجها."

وقال: "بالنسبة الى لبنان فاننا على ثقة أن جهود سمو ولي العهد ستفضي الى توفير دعم فعلي للبنان يساعد في تعافيه ونهوضه وتأمين استقراره الدائم".

ميقاتي عن قمة الرياض: محطة مفصلية في تاريخ المنطقة

محليات

نجيب ميقاتي

لبنان

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قصر بعبدا.. لقاءات أمنية وسياسية وإدارية وثقافية
06:22

قصر بعبدا.. لقاءات أمنية وسياسية وإدارية وثقافية

يترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا جلسة لمجلس الوزراء، على جدول اعمالها 28 بنداً في مواضيع مختلفة منها اتفاقيات واقتراحات ومشاريع قوانين ومراسيم، إضافة الى بند حول التعيينات وشؤون وظيفية وأخرى تنظيمية.
وكان قصر بعبدا شهد قبل ظهر اليوم سلسلة اجتماعات ولقاءات تناولت شؤوناً امنية وسياسية وإدارية وثقافية.

06:22

قصر بعبدا.. لقاءات أمنية وسياسية وإدارية وثقافية

يترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا جلسة لمجلس الوزراء، على جدول اعمالها 28 بنداً في مواضيع مختلفة منها اتفاقيات واقتراحات ومشاريع قوانين ومراسيم، إضافة الى بند حول التعيينات وشؤون وظيفية وأخرى تنظيمية.
وكان قصر بعبدا شهد قبل ظهر اليوم سلسلة اجتماعات ولقاءات تناولت شؤوناً امنية وسياسية وإدارية وثقافية.

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